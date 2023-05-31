Бастрыкин поддержал ограничения для электросамокатов

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал инициативу депутатов «Единой России» по ограничению использования электросамокатов, сообщается в Telegram-канале ведомства. Единороссы предложили снизить допустимую мощность прокатных электросамокатов до 15 км/ч, запретить их проезд по пешеходным улицам и пользоваться ими людям, не достигшим совершеннолетия.

Глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин поддерживает инициативу депутатов «Единой России». Предлагаемые изменения позволят значительно уменьшить количество происшествий с использованием этих передвижных средств, — говорится в сообщении.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев предложил для управления электросамокатами и электровелосипедами создать водительские права, чтобы сократить число аварий на дорогах с их участием. Парламентарий отметил, что большинство ДТП происходит просто из-за того, что тот, кто управляет самокатом, не знает правил дорожного движения.

В свою очередь член конституционного комитета Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что штрафы за нарушение правил дорожного движения водителями электросамокатов должны быть увеличены минимум в 10 раз. По его мнению, нынешняя сумма в 1,5 тысячи рублей за правонарушение не соответствует современным реалиям.