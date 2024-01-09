Бастрыкин разберется: бросал ли блогер Косенко младенца в снег, как накажут Бастрыкин поручил возбудить дело против блогера, кинувшего младенца в снег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении блогера Сергея Косенко, который опубликовал видео, на котором бросает младенца или куклу в снег. Чем известен блогер, бросал ли он младенца в снег и накажут ли его?

Что за блогер Сергей Косенко

Косенко — известный предприниматель и популярный блогер, на которого подписано почти семь миллионов человек. Как отмечает Telegram-канал SHOT, он известен многочисленными авторскими курсами и «марафонами достижений» в соцсетях, в ходе которых объясняет подписчикам, как им стать успешными и богатыми. Кроме того, Косенко продает курсы, как зарабатывать на криптовалютах, инвестициях и недвижимости в Дубае. Постоянно проживает в Лос-Анджелесе, откуда публикует видео в соцсетях.

Мать его ребенка — блогер и певица Александра Белякова, известная как Sasha Belair, которая позиционирует себя как бизнес-коуч и ментор, а также проводит «авторские медитации на успех», стоимость билетов на которые доходит до сотен тысяч рублей. Пара в соцсетях старательно демонстрировала роскошный образ жизни в нескольких странах.

Их предполагаемого сына, которому менее двух месяцев, зовут Лео. Ранее Косенко объявил, что на самом деле отношения с Беляковой являются «романом по контракту» ради продвижения блогов Sasha Belair, а ребенок на самом деле не от него. Именно этого младенца Сергей Косенко бросил в снег на видео.

Фото: Социальные сети Блогер Сергей Косенко

Зачем он бросил младенца в снег

На своей странице в соцсетях Косенко опубликовал серию видеозаписей из французского Куршевеля, куда вместе с Беляковой и сыном отправился кататься на лыжах. На видео блогер показывает зрителям одетого в домашний костюмчик и броском отправляет в снежный сугроб, куда тот уходит с головой. В следующих видео Косенко показал, как сам прыгает в сугроб, как прыгает в сугроб Белякова, и как он держит укутанного младенца на руках в помещении. Сейчас видеозапись с полетом ребенка в сугроб удалена.

Публикация вызывала негативную реакцию у его подписчиков: Сергея обвинили в жестокости по отношению к ребенку и предупредили, что он должен будет ответить за поступок. Блогер изначально заявил, что с ребенком «все в порядке», а позже сказал, что бросал в снег «одетую куклу», а впоследствии просто удалил видео.

Скандальным поступком заинтересовались в России: директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила его в «ударе по общечеловеческим ценностям», а председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина объявила, что обратится в Следственный комитет. О реакции Александра Бастрыкина стало известно утром 9 января.

Чем сейчас занимается Косенко

Блогер удалил ставшее скандальным видео и в дальнейшем никак не упоминал о нем, не пытаясь оправдать или сгладить негодование подписчиков.

Вместо этого в канале «Миллиард долларов Косенко» появилась запись нового эфира по торговле криптовалютой, проведенного 8 января. В комментариях к другому его каналу, «Эффект Косенко», подписчики не оставили ни одного комментария, который бы касался скандального видео с младенцем. Вместо этого блогер обещал подписчикам новое видео в своем канале в YouTube.

Что ему грозит за скандальный ролик в соцсети

С ситуацией будет разбираться Следственный комитет России. Как сообщает пресс-служба, Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении блогера Главному следственному управлению СК РФ.

«Также следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — говорится в публикации Telegram-канала СК.

В случае если Сергея Косенко признают виновным по ст. 156 УК РФ в неисполнении своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Как блогер Косенко отреагировал на критику

Косенко в соцсетях позже отреагировал на критику. Опубликовав истории с фото младенца он высказал мнение, что комментаторы выплескивают на чужих страницах собственные страхи и негатив, а также предложил подписчикам попробовать улыбаться 30 минут в день.

«Всем хай, подписчики! Я супер, выспался идеально. <...> Все еще строчите в комментах? Свои страхи и негатив выплескиваете в комментах? Я понимаю, что для 95% [людей] единственное развитие после института — это родить и вырастить детей. И вы считаете, что вы в этом что-то понимаете. Но посмотрите честно на свою жизнь, что вы им можете дать? Кроме как повторить ваш путь? <...> Попробуйте один день хотя бы сегодня улыбаться каждые 30 минут без причины (заведите будильники) и посмотрите, как жизнь начнет меняться. А не выплескивать в интернетах, что у вас внутри», — написал он.

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