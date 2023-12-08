Бастрыкин рассказал о борьбе с «особыми» коррупционерами Бастрыкин: СК выявил за год 336 коррупционеров с особым правовым статусом

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За девять месяцев 2023 года Следственный комитет РФ привлек к уголовной ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом, рассказал ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин. Он отметил, что число такого рода нарушителей закона выросло в сравнении с этим же периодом годом ранее на 2%.

К уголовной ответственности за преступления коррупционной направленности привлечено 336 лиц (больше на 2%), обладающих особым правовым статусом. Среди них 174 должностных лица органов местного самоуправления, девять депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, один депутат Госдумы, — сообщил Бастрыкин.

Также в коррупции были уличены 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей, 10 прокуроров и помощников, а также шестеро судей.

По словам Бастрыкина, в ряде случаев лица с особым правовым статусом не сообщали о нем следственным органам и заявляли об этом только в ходе судебных заседаний. Глава СК пояснил, что подобное влечет за собой необходимость отмены процессуальных решений и признание собранных доказательств недопустимыми. По его мнению, в Уголовно-процессуальный кодекс следует внести норму, которая в будущем не позволит подозреваемым прибегать к подобным уловкам.

Ранее сообщалось, что в Челябинске задержали старшего следователя отдела Следственного комитета по Советскому району Вадима Шпигуна. 6 декабря Тракторозаводский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения. Его подозревают в получении взятки за прекращение уголовного дела. Известно, что преступление было выявлено сотрудниками собственной безопасности СКР.

До этого сотрудники ФСБ задержали начальника колонии в Саратовской области, который подозревается в получении крупной взятки. По данным Следкома, злоумышленник вымогал деньги у родственников одного из осужденных. По версии следствия, с мая по сентябрь 2023 года подозреваемый частями получил взятку в общем размере 420 тысяч рублей. За эти деньги он обещал родным осужденного ослабить режим его содержания.