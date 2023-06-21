Бастрыкин рассказал, какие преступления чаще расследуют в новых регионах Бастрыкин: чаще всего в новых регионах расследуются особо тяжкие преступления против личности

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Александр Бастрыкин

Большинство уголовных дел, которые в настоящее время расследуются подразделениями СКР в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, возбуждены по фактам особо тяжких преступлений против личности, рассказал в интервью ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, следователи возбудили 456 уголовных дел и приняли к производству еще 725, которые были заведены другими правоохранительными органами до вхождения регионов в состав России.

Большая часть расследуемых дел — об особо тяжких преступлениях против личности: убийства, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, изнасилования, а также преступления террористического и экстремистского характера, — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что в настоящее время в суды направлены 147 уголовных дел в отношении 161 обвиняемого.

По словам главы СКР, по числу преступлений со стороны ВСУ лидирует ДНР, которая подвергается массированным обстрелам на протяжении почти 10 лет. Однако такими преступлениями в основном занимаются сотрудники Главного следственного управления СКР и военные следователи, а региональные подразделения ведомства — преступлениями общеуголовной направленности.

Ранее в МВД России рассказали, что в 2022 году сотрудниками правоохранительных органов был раскрыто свыше 1 млн преступлений. В ведомстве отметили, что было зарегистрировано на 27,6% меньше краж, на 29% — фактов мошенничества с использованием электронных средств платежа, на 22,5% — криминальных деяний в сфере компьютерной информации. При этом на 20,9% возросло число деяний, связанных со сбытом наркотиков.