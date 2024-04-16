Бастрыкин раскрыл причины роста преступности среди несовершеннолетних Бастрыкин: насилие в соцсетях подталкивает несовершеннолетних к преступлениям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Насилие, которое культивируется в соцсетях, на телевидении и в компьютерных играх, подталкивает несовершеннолетних к совершению преступлений, уверен председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В беседе с KP.RU глава СКР уточнил, что постоянное взаимодействие с насилием в играх приводит к тому, что подростки перенимают агрессивную модель поведения. Это является одной из причин роста преступности среди несовершеннолетних.

Постоянное взаимодействие с насилием в играх может привести к тому, что подростки будут считать совершенно нормальными агрессивные поведенческие модели, и это может повлечь искаженное восприятие реального мира, — пояснил Бастрыкин.

Кроме того, председатель СКР сомневается в необходимости снимать фильмы про маньяков. По его словам, они не несут никакой пользы обществу. Бастрыкин подчеркнул, что маньяки — это не «те герои, на истории которых надо тратить время зрителей». Также на росте подростковой преступности сказывается безнадзорность, отсутствие социального благополучия и проблемы жизнеобеспечения в семьях. Глава СКР добавил, что зачастую школы предпочитают игнорировать факты агрессивного поведения подростков и не сообщают о них в правоохранительные органы.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина ранее предупредила об опасности общения детей с незнакомцами в социальных сетях. Она отметила, что собеседники могут мстить несовершеннолетним, если те реагируют на их сообщения не так, как ожидалось. Также незнакомцы могут вовлечь ребенка в незаконную деятельность.