Бастрыкин проконтролирует меры реагирования на вопросы россиян Путину

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы граждан, поступившие в ходе прямо линии и пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС со ссылкой на СК. В ведомстве отметили, что главам ряда региональных следственных управлений дано поручение представить соответствующие доклады.

Председателем СК России дано поручение руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской, Волгоградской областям и ГВСУ представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращениям граждан, — сообщили в СК.

Отмечается, в частности, что ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю была организована проверка по статье о халатности после вопроса группы юных спортсменов из поселка Солнечная Долина. Они обратили внимание на плохие условия спортивного зала, в котором занимаются. По их словам, ремонт там не проводился более 40 лет.

В Ивановской области представители СУ СК РФ проверят обстоятельства отсутствия водоснабжения в деревне Акишево также на предмет халатности уполномоченных должностных лиц. В Волгоградской области будет проведена проверка по вопросу отсутствия транспортного сообщения в хуторе Серебрянском — об этом главе государства рассказал один из местных фермеров.

Кроме того, военные следственные органы намерены принять меры в рамках обращения военнослужащей — участницы СВО. Она рассказала о невозможности применить полученные ею льготы в отношении близкой родственницы, проживающей в другом субъекте федерации.

Ранее Александр Бастрыкин взял под свой контроль дело о поножовщине в московском торговом центре. Возбуждены уголовные дела о покушении на убийство и об умышленном причинении вреда здоровью. Драка произошла 10 декабря в ТЦ на северо-западе столицы: между сотрудниками барбершопа и охранниками произошла словесная перепалка, которая переросла в драку и поножовщину. Один из потерпевших госпитализирован.