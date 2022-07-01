Бастрыкин предложил ввести психологическое тестирование учащихся

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Для профилактики преступности и выявления групп риска в молодежной среде необходимо проводить психологическое тестирование в образовательных учреждениях, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, по его словам, нужно продолжать реформирование системы школьного образования и повышать престиж профессии педагогов.

Необходимо широко применять для профилактики правонарушений в молодежной среде <...> психологическое тестирование учащихся образовательных учреждений, — сказал Бастрыкин.

Ранее о необходимости регулярного психологического тестирования российских школьников заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он направил соответствующее обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Парламентарий обратил внимание на участившиеся случаи насилия в учебных заведениях по всему миру, в частности в России. По его мнению, в российских школах слабо развиты профилактика и мониторинг случаев насилия, тогда как регулярное психологическое тестирование школьников помогло бы их избежать.