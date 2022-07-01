Бастрыкин предложил убрать с телевидения аморальные и жестокие шоу Бастрыкин предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости на ТВ

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин в ходе интервью РИА Новости предложил ограничить показ сцен насилия и жестокости, а также исключить на федеральных телеканалах ток-шоу и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь. По его мнению, для защиты несовершеннолетних от информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию, нужно принять дополнительные меры.

Необходимо ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь и пропагандирующие деструктивное поведение, — сказал Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России расследует 35 уголовных дел о фейках о Вооружённых силах России, которые были возбуждены с начала военной операции в Донбассе. Он также обвинил ряд СМИ в намеренной дискредитации действий российской армии и подчеркнул, что всем фактам будет дана правовая оценка.