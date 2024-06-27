Бастрыкин потребовал изменений в миграционной политике России Бастрыкин: миграционная политика в России требует изменений

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Миграционная политика России требует изменений, заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами.

Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы, — сказал он.

При обращении на форуме к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой». Заявление попало в трансляцию, которая велась на сайте форума.

Также глава российского СК заявил, что в Москву за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов, в Петербург — 860 тысяч. По его подсчетам, около 10 тысяч иностранцев, которые получили гражданство России, были направлены в зону военной спецоперации на Украине. Всего было установлено 30 тысяч человек, не желающих встать на воинский учет, добавил он.

Ранее Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на повышение государственного контроля в сфере миграции. В частности, поправки предполагают наделение полиции правом выдворять иностранных граждан, представляющих угрозу правопорядку.