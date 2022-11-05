Бастрыкин потребовал доложить о причинах пожара в Костроме

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Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству Управления по Костромской области представить доклад о пожаре в кафе «Полигон» и обстоятельствах гибели людей, сообщается на сайте ведомства. Жертвами пожара, согласно последним данным, стали 15 человек.

Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Костромской области Левченко Д. Н. представить доклад о произошедшем, — говорится в сообщении.

В региональной прокуратуре сообщили, что по факту пожара возбуждено второе уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Первое возбудили по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. Помимо 15 погибших пострадали четыре человека. Из кафе были эвакуированы 250 посетителей.

В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожару предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них мог выстрелить сигнальной ракетницей внутри помещения. Официальных подтверждений этой версии в настоящий момент нет.