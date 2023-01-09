Бастрыкин поручили завести дело об издевательствах стримера над ребенком

Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Александр Бастрыкин

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после публикации в соцсетях видео, запечатлевшего издевательства омского треш-стримера над ребенком, сообщили в ведомстве. На кадрах многодетная мать ночью слушает музыку на полной громкости, курит в присутствии малыша, а также поит его алкоголем. В один момент она связала плачущего малыша, чтобы он ей не мешал. За издевательства зрители присылали россиянке денежные пожертвования.

В сюжете озвучивается, что ребенок нуждается в операции. При этом ранее выходили видео, на которых женщина поила ребенка алкоголем и издевалась над ним. Также сообщалось о бездействии органов опеки и попечительства, которые не нашли нарушений в действиях матери, объяснив это способом заработка, — сообщили в пресс-службе СК.

В 2020 году российского блогера Стаса Решетняка (Reeflay), устроившего стрим с мертвой подругой Валентиной Григорьевой, обвинили в ее гибели. Треш-стримеру вменили «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

На допросе Решетняк признался, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего от нее плохо пахло. Из-за этого он выгнал ее на балкон. Когда Reeflay все-таки решил впустить подругу, она была уже мертва. Молодой человек безуспешно пытался реанимировать ее, но ничего не вышло. Все это время он вел прямую трансляцию из своей квартиры.