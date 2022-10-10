Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийств под Купянском Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после публикации видео с убийствами под Купянском

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в Сети видео с убийствами мирных жителей в районе Купянска Харьковской области, сообщается на сайте ведомства. Ранее в соцсетях бывший командир нацбатальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) опубликовал кадры с телами местных граждан со связанными руками, утверждая, что к их гибели причастны российские военнослужащие.

Следователи СК России примут меры к установлению обстоятельств гибели мирных граждан, а также всех лиц, причастных к их пыткам и убийствам, для привлечения к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Уточняется, что внутренние параметры видеоролика показывают, что он был снят днем 9 октября, то есть после перехода населенного пункта под контроль ВСУ. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима, подчеркивает СК РФ.

Ранее американский правозащитник Аджаму Барака заявил о том, что международная организация Amnesty International разоблачила ложь президента Украины Владимира Зеленского и западных СМИ о военных преступлениях, совершаемых ВСУ в ходе боевых действий в Донбассе.