Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения дома в Астрахани

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после частичного обрушения пятиэтажного жилого дома в Астрахани, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Там подчеркнули, что на место происшествия выехали криминалисты центрального аппарата СК.

Глава СК России поручил руководителю следственного управления по Астраханской области Могушкову И. Ш. возбудить уголовное дело. Кроме того, по поручению главы ведомства <...> в Астрахань направлены следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении дома. По предварительным данным, обрушились второй и третий подъезды здания. Глава региона добавил, что был создан оперативный штаб. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате обрушения погиб как минимум один человек - 84-летняя женщина, тело которой обнаружили под завалами.

Как сообщал Telegram-канала Mash, 213 человек были эвакуированы еще до обрушения части дома. До ЧП на здании 1962 года постройки появилась трещина, на которую жители жаловались в управляющую компанию.

До этого сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации.