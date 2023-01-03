Бастрыкин поручил возбудить дело после обвинений СБУ в адрес военачальников

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после попытки СБУ привлечь к ответственности командира дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом ВМФ РФ Игоря Осипова, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. Ранее те были обвинены Украиной в «ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность Украины».

Председатель СКР поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц СБУ в связи с принятием незаконного решения об уголовном преследовании командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ С. Кобылаша и экс-командующего Черноморским флотом Военно-морского флота РФ И. Осипова. <...> Следственный комитет РФ установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении граждан России к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что СБУ заочно предъявила обвинение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Решение было принято из-за того, что глава регулятора запретила в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях использование гривны.

Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с незаконным уголовным преследованием СБУ Набиуллиной и установить конкретных должностных лиц украинского ведомства, принявших решение привлечь гражданку РФ к уголовной ответственности.