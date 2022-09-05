Бастрыкин поручил возбудить дело по факту взрыва у посольства РФ в Кабуле

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело по факту гибели сотрудников российского посольства после взрыва в Кабуле, сообщается на сайте ведомства. По предварительным данным, в результате атаки погибли второй секретарь и охранник посольства.

Глава Следственного комитета поручил во взаимодействии с МИД РФ и правоохранительными органами Афганистана расследовать произошедшее и установить всех лиц, причастных к совершенному преступлению, - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что у ворот здания российской дипмиссии в Кабуле подорвался террорист-смертник. Затем он был застрелен охранниками талибов («Талибан», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В результате происшествия погибли или пострадали от 15 до 20 человек, включая студентов, которые учатся в России. Взрыв произошел, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

Позднее МИД России подтвердил гибель двух российских сотрудников дипмиссии при взрыве. По предварительным данным, еще 11 человек получили ранения разной степени тяжести. По информации местных журналистов, смертник хотел добраться до охраны посольства, но не успел.