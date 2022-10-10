В СК возбудят дело из-за уголовного преследования СБУ Медведева Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело из-за незаконного преследования СБУ Медведева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного возбуждения уголовного дела против зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на Украине, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее СБУ объявила Медведева в розыск.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Анатольевича Медведева, — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону.

Ранее СБУ объявила Медведева в розыск и обвинила его в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Замглавы Совбеза эту информацию не комментировал.

Медведев после массированного удара российских войск по объектам в городах Украины заявил, что «первый эпизод сыгран», а за ним будут другие. Он выразил уверенность, что Россия продолжит действовать, и ее целью должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины, который представляет постоянную, прямую и явную угрозу РФ.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.