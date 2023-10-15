Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений на жителей Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нападения на жителей Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале ведомства. Накануне в Сети появились видео, на которых неизвестные избивают случайных прохожих.

В одном из Telegram-каналов сообщается, что в Санкт-Петербурге группа выходцев из Азербайджана избивает случайных прохожих, выкладывая кадры своих похождений в социальные сети. Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О. В. возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении СК.

Ранее сообщалось, что 18-летний житель Санкт-Петербурга завел Telegram-канал, в котором стал публиковать видео драк с людьми. Кроме этого, молодой человек решил показать, как он в компании подростков разрушает имущество в общественных местах и создает аварийные ситуации на дороге.

До этого житель подмосковного Серпухова до смерти избил свою девушку во время бытовой ссоры, а затем лег спать рядом с ее телом. То, что его сожительница скончалась, он понял только утром. Мужчину задержали.