Бастрыкин поручил разобраться, как работали запасные выходы из «Крокуса»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал отчет следственной группы о расследовании теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» и дал ряд поручений сотрудникам ведомства. В частности, глава СКР поставил задачу расследовать, могли ли люди оперативно воспользоваться эвакуационными выходами. В рамках данного поручения следователи будут опрашивать свидетелей по этому вопросу, уточнили в ведомственной пресс-службе.

Следственной группе поручено продолжить допросы свидетелей <...> , имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов, — говорится в сообщении.

Telegram-канал WarGonzo ранее сообщил, что устроившие стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске проходили подготовку в Турции. По его данным, всех четырех террористов могли готовить в одном из лагерей в Стамбуле. Официального подтверждения этой информации нет.

Один из обвиняемых в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни публиковал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки из Стамбула. Мужчина, по всей видимости, посетил Турцию минувшей зимой.

Согласно последним данным, опубликованным Telegram-каналом Baza, в результате трагедии в Подмосковье погибли 144 человека, 97 пострадавших находятся в больницах. Канал добавил, что при разборе завалов ночью 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел. Следственный комитет сообщал 24 марта, что в результате теракта в «Крокусе» погибли 137 человек. На тот момент было известно об опознании 62 тел.