Бастрыкин поручил расследовать травлю школьницы в Челябинске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с травлей 11-летней жительницы Челябинска 14-летним соседом, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу СК. По словам матери пострадавшей, конфликт подростков длится уже три года.

Как пишет издание, мать девочки рассказала в соцсетях, что дочь уже три года подвергается травле со стороны соседа-подростка. По словам женщины, он обзывал девочку, бил ее палкой и даже угрожал ножом. В конце прошлого года школьница потребовала от парня объяснить причину оскорблений, но тот в ответ распылил ей в лицо газ из перцового баллончика. Пострадавшая успела закрыть лицо рукой, однако получила химический ожог конъюнктивы и кожи левого века. Мать девочки позвонила родителям обидчика, но те заявили о невиновности сына, утверждая, что девочка, которая младше его на три года, сама его била.

Мать школьницы обратилась в полицию, которая опросила родителей нападавшего, составила протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и провела профилактические беседы, сообщили изданию в пресс-службе регионального управления МВД. Недавно история получила огласку в соцсетях, и на нее обратил внимание председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении малолетнего ребенка. Следственными органами организована проверка.

Ранее четверо подростков в городе Усолье-Сибирское Иркутской области украли из магазина алкоголь и распылили в лицо продавцу перцовый баллончик. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.