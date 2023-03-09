Бастрыкин поручил расследовать попытку отравления командира отряда «Ахмат»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Апти Алаудинова, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ход расследования поставлен им на контроль.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Героя России Апти Алаудинова, — говорится в тексте.

О попытке отравления Алаудинова ранее сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, опасным для жизни веществом был пропитан конверт, адресованный командиру «Ахмата». Отравленное письмо брал в руки не только Алаудинов, но и его адьютанты. Всем им потребовалась медицинская помощь.

7 марта Алаудинов сообщил, что вернулся в зону проведения спецоперации. Он рассказал, что после произошедшего восстановился не полностью и будет долечиваться «на ходу». Командир «Ахмата» пояснил, что не имеет возможности и желания жить в мирной обстановке, пока солдаты и офицеры находятся на передовой и ведут активные боевые действия.