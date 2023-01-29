Бастрыкин поручил расследовать новый обстрел в Донбассе Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

Фото: lug-info.com

Здание районной больницы в Новоайдаре в ЛНР, по которой украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ударов ВСУ по зданию больницы в населенном пункте Новоайдар Луганской Народной Республики. Согласно данным Минобороны России, обстрелы привели к гибели 14 человек, еще 24 пациента больницы и медицинский персонал получили ранения различной степени тяжести. Следователи по поручению Бастрыкина будут работать совместно с военными и оперативниками.

Глава ведомства поручил следователям во взаимодействии с оперативными службами и военными принять меры к установлению всех обстоятельств произошедшего, а также конкретных лиц из числа украинских военных, причастных к этому преступлению, — говорится в Telegram-канале СК.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что ВСУ утром 28 января нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. В Минобороны отметили, что намеренный ракетный удар по действующему гражданскому медучреждению является тяжким военным преступлением, и заверили, что все причастные к планированию удара и его нанесению понесут ответственность.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что боец полка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Алексей Журавский в апреле 2022 года убил мирную жительницу Мариуполя. По данным СК, раненая женщина обратилась к военным за помощью, после чего боец полка три раза выстрелил ей в голову. Эту информацию доложили главе ведомства Александру Бастрыкину.