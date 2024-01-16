Бастрыкин поручил расследовать нападение таксиста на машину с инвалидом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования нападения таксиста на автомобиль с инвалидом в Москве, сообщает «360» со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства. Как рассказала изданию пострадавшая женщина-водитель, таксист ударил ее автомобиль по стеклу, потребовал открыть дверь, а затем швырнул в машину бутылку.

По словам пострадавшей, она везла 88-летнюю мать в Боткинскую больницу на автомобиле, оборудованном инвалидным знаком. Двигаясь по главной дороге, она заметила, что едущий с большой скоростью по второстепенной дороге таксист может совершить с ней столкновение. Женщина неоднократно посигналила ему, однако поняла, что тот не будет останавливаться. Тогда она притормозила и пропустила таксиста, однако мужчина, нарушив ПДД, заблокировал путь женщине, после чего вышел из своего автомобиля.

Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло, угрожал, что-то кричал на своем языке, показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло, — рассказала потерпевшая.

Она добавила, что позвонила в службу агрегатора такси, чтобы пожаловаться на поведение водителя, однако там ей заявили, что машина за ними не числится. Женщина обратилась за помощью в полицию. Нарушитель был задержан в тот же день. Правоохранительные органы активно занимаются расследованием, сообщает издание.

Ранее житель Сахалинской области попал в больницу после поездки на такси. По информации регионального управления МВД, водитель высадил клиента, а затем наехал на него при развороте.