Бастрыкин поручил проверить информацию об общении директора ЗАЭС с СБУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о сотрудничестве гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова со Службой безопасности Украины (СБУ), отмечается в Telegram-канале ведомства. По данным СК, он мог общаться с украинскими спецслужбами в мессенджерах и передавать им данные о положении дел на станции.

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку в связи с распространяемыми в СМИ сообщениями о сотрудничестве генерального директора Запорожской АЭС с СБУ, — говорится в сообщении.

Мурашов при этом понимал, что объекты АЭС подвергаются обстрелу со стороны ВСУ и это может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, подчеркнули в ведомстве.

Мурашов ранее признался, что передавал информацию о работе станции представителям украинских спецслужб. В частности, общался с представителем СБУ, отметил он в эфире «Россия 24». Телеканал в своем сюжете показал, как Мурашова «за дискредитацию органов власти России» выдворили на подконтрольную Украине территорию. При этом в сюжете предположили, что он мог участвовать в разработке диверсий.