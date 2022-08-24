Бастрыкин поручил выяснить причину сноса стелы героям войны в Новосибирске Глава СКР Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса стелы героям войны в Новосибирске

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Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятной стелы героям Великой Отечественной войны в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства. Также он отметил, что проверка будет взята под контроль центральным аппаратом СКР.

Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области В. Б. Зарипову организовать проверку по изложенным в обращении доводам, установить все обстоятельства демонтажа и представить доклад о ситуации. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее с обращением к СК в соцсетях выступил местный житель. Он заявил, что в центре Новосибирска снесли стелу героям войны, а на ее месте планируют построить гостиницу. При этом он выразил опасение, что памятник может быть перенесен на одну из окраин города, куда будет тяжело добираться.

Ранее в Риге начался снос памятника советским солдатам-освободителям. После сноса монумент намереваются уничтожить. Рядом с памятником также дежурят полиция и несколько микроавтобусов силовиков. Около памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени.

Ему помогает экскаватор поменьше, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей.