Бастрыкин объяснил попадание блогеров под уголовные дела Бастрыкин: недопустимо зарабатывание некоторыми гражданами миллионов и неуплата налогов

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин не исключил, что в России с претензиями из-за неуплаты налогов столкнутся некоторые блогеры, если не извлекут уроков из примеров коллег, уже ставших фигурантами уголовных дел. По его словам, которые приводит РИА Новости, экономические преступления являются серьезной проблемой.

Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо, — считает Бастрыкин.

Он в качестве примера привел уголовные дела в отношении популярных блогеров. Председатель СК РФ отметил, что это нельзя назвать некой тенденцией, поскольку претензии к блогерам не отличаются от претензий к любому другому бизнесу — для всех одни четкие и простые правила.

Ранее прокуратура Москвы подала апелляцию в связи с отказом Пресненского районного суда поместить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) под домашний арест. Сторона обвинения настаивает на новом рассмотрении дела. Решением же суда был сохранен действующий прежде запрет определенных действий, хотя суд и оставил под арестом денежные счета пары и их автомобиль.