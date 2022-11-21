Бастрыкин назвал число жертв преступлений киевского режима Бастрыкин: из-за преступлений властей Украины с 2014 года погибли 4,8 тысячи мирных людей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 2014 года в результате преступлений украинских властей погибли 4,8 тысячи мирных жителей, сообщил председатель Александр Бастрыкин на форуме «Без срока давности», передает РИА Новости. По его сведениям, также более 8 тысяч человек получили ранения. Он добавил, что следователи из России допросили свыше 240 тысяч мирных жителей, а потерпевшими признаны 114 тысяч человек, в том числе более 16 тысяч несовершеннолетних.

Наши следователи с 2014 года расследуют преступления украинских военных и националистов. В это время возбуждено уже более двух тысяч уголовных дел, в том числе в отношении предстателей военного и политического руководства страны, членов радикальных националистических организаций и также представителей украинских силовых структур... С 2014 года в результате преступлений киевского режима ранения получило более 8 тысяч мирных граждан, 4,8 тысячи человек погибли, — сказал Бастрыкин.

18 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела представителями Вооруженных сил Украины пленных российских военнослужащих. Отмечается, что следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли видео, также выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле. Журналист Bild Джулиан Ропке призвал расследовать инцидент в соответствии с верховенством закона. При этом СМИ указывали, что один из пленных солдат, судя по видео, решил не сдаваться и открыл огонь по противнику.