Бастрыкин назвал число разыскиваемых СК РФ военачальников ВСУ Бастрыкин: Россия объявила в розыск 28 военачальников ВСУ

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России объявил в розыск 28 военачальников Вооруженных сил Украины различного уровня, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в ходе пленарного заседания ХIV Международного молодежного юридического форума «Ценности права в условиях нового мирового порядка», трансляция которого ведется на сайте Петербургского международного юридического форума. Глава ведомства также отметил, что на пожизненное лишение свободы было осуждено 32 украинских военнослужащих.

Кроме действующих военнослужащих ВСУ мы привлекаем, пока заочно, руководство ВСУ, объявляем их в международный розыск. Это большие руководители высокого звания, 28 человек, различного уровня военачальников ВСУ нами объявлены в международный розыск, с тем, чтобы и они понесли заслуженное наказание, — сказал Бастрыкин.

Ранее он заявлял, что украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), получивший убежище в Канаде, и его подельники причастны как минимум к 500 убийствам граждан Советского Союза. Речь идет о событиях, произошедших в 1944 году в населенном пункте Гута Пеняцкая. Уточняется, что среди жертв преступлений Гунько и его сторонников числятся евреи и граждане Польши. Убийства проходили путем расстрела и поджога зданий с людьми внутри.