Бастрыкин назвал число раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений Бастрыкин заявил, что в России раскрыли 480 тяжких и особо тяжких преступлений за 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2022 году СК России и органами внутренних дел раскрыто более 480 тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости. По его словам, изучено более 4,5 тысячи уголовных дел и 800 материалов процессуальных проверок по заявлениям о безвестном исчезновении людей, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков насильственной смерти и о половых преступлениях, в том числе в отношении детей.

С помощью подразделений криминалистического сопровождения следствия в федеральных округах региональными следственными органами проведено более семи тысяч следственных действий. Все это не только повышает профессиональный уровень коллег на местах, но и дает конкретные результаты, — сказал Бастрыкин.

В качестве примера глава СК привел убийство участкового врача-терапевта в Оренбургской области. При расследовании дела были проанализированы записи с камер видеонаблюдения — выяснилось, что преступник следил за потерпевшей, а после убийства проследовал к своему дому. Доказать причастность мужчины к преступлению удалось благодаря найденной на месте убийства олимпийке генотип подозреваемого. В дальнейшем он был задержан, и ему предъявили обвинение. Уголовное дело скоро будет передано в суд, отмтеил Бастрыкин.

Глава СК с положительной стороны отметил криминалистическую технику, которая помогает при обнаружении и изъятии следов на местах происшествий. По словам Бастрыкина, в работе используются различные высокоинтенсивные источники экспертного света, цианакрилатные камеры, гидролокаторы, тепловизоры, металлоискатели и другие устройства.

Ранее руководитель «Команды против пыток» Сергей Бабинец сообщил, что количество должностных лиц, осужденных за применение насилия, снижается год от года. В 2016 году количество осужденных по ч. 3 ст. 286 УК РФ было 945, а в 2021 — 575.