Бастрыкин назвал число наемников, воюющих на стороне ВСУ Бастрыкин: в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют свыше 3100 наемников

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На стороне украинской армии в настоящий момент участвуют свыше 3100 наемников из разных стран, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании в Мариуполе. Он уточнил, что 816 человек прибыли из США, 719 из Канады, 694 и 712 бойцов из Великобритании и Грузии соответственно.

У следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наемников, — сказал Бастрыкин.

В пресс-службе ведомства пояснили, что в суд направлено пять уголовных дел в отношении наемников из США Девё Калеба Виктора, Эллербрука Марка Уильяма и Молдонадо Майкла Пола, Эйреса Марка Джона из Великобритании, Куэста Хьюго Джулиана из Франции.

Ранее МИД Бразилии объявил, что считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать за Украину. Как сообщили в ведомстве, с их родственниками уже связались, чтобы оказать консульскую помощь. Решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их семьями.

В марте сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов отметил, что действия российских сил в зоне СВО заставили иностранных наемников в рядах ВСУ массово покидать Украину. Систематические удары российской армии отрезвили иностранных бойцов и поубавили их пыл, отмечал он.