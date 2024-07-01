Бастрыкин хочет судить судью: что известно о деле Матеты, что нужно СК

Фото: kremlin.ru

Александр Бастрыкин

Глава СК обратился в судейскую комиссию, чтобы разрешила открыть уголовное дело против председателя Солнцевского суда. Что известно о деле Артема Матеты, почему его хочет судить Александр Бастрыкин, чем запомнился Солнцевский суд?

Как возбуждают уголовное дело против судей

Бастрыкин обратился в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) РФ, запросив разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении председателя Солнцевского районного суда Артема Матеты.

Подробностей по делу практически нет. 10 июля дело будет рассматривать ВККС.

Ст. 16 закона «О статусе судей в РФ» гарантирует полную неприкосновенность судей, их жилых и служебных помещений, документов, транспорта и средств связи. Личный досмотр судей также не допускается. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи может быть принято только с согласия ВККС.

Что известно об Артеме Матете и его уголовном деле

Как указано на сайте ВККС, дело против председателя Солнцевского суда планируется возбудить по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), а также покушении на преступление по этой статье. Дополнительных подробностей не приводится.

«Коммерсант» отмечает, что Матета занимает должность председателя Солнцевского суда с ноября 2021 года. У него четвертый квалификационный класс, ранее он был судьей в Московском областном суде. Туда его назначили в 2017 году.

MK.RU писал, что Артем Игоревич Матета может быть сыном известного композитора Игоря Матеты, автора хита «Играй, музыкант!» В 2014 году Матета-старший хотел снять 32-летнего сына с регистрации в своей московской квартире. Тогда Артем Матета трудился судьей по гражданским делам в районном суде подмосковного Ногинска.

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Чем известен Солнцевский суд Москвы

Автор Telegram-канала «Говорит Топаз» напомнил, что в мае 2024 года именно Солнцевский суд Москвы запретил объявления с вакансиями «только для славян». В суде тогда отмечали, что такие объявления незаконны и нарушают интересы государства и общества. Пресс-служба не называла имени судьи, принявшего такое решение.

Кроме того, в Солнцевском суде Москвы при Матете слушались многие резонансные дела. В ноябре 2021 года (когда в Солнцевский суд пришел Матета) Валерии Башкировой, которая сбила насмерть двух детей, дали пять лет колонии и не стали ужесточать приговор (через два года другой суд освободил ее по УДО).

Там же бывшего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в педофилии, однако затем наказание сократили до 6,5 года колонии общего режима, и в декабре 2023 года Белостоцкий уехал из колонии на СВО.

В октябре 2022 года Солнцевский суд решил, что Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) должен выплатить 65 млн рублей футбольному тренеру Дмитрию Хохлову. По словам тренера, он не мог пользоваться социальной сетью из-за блокировки — его фамилия автоматически трактовалась как пренебрежительное наименование украинцев, а пользователи, которые ее упоминали, получали бан.

Кого еще требует лишить иммунитета Бастрыкин

Также 1 июля глава СК запросил у ВККС согласие на арест экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Заседание по этому делу пройдет 8 июля.

В апреле 2024 года ВККС удовлетворила ходатайство главы Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении Коблевой за предполагаемое получение взятки в полмиллиона рублей от предпринимателя за нужное решение по делу.

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