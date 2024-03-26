Бастрыкин доложил Путину об установлении хронологии теракта в «Крокусе» Бастрыкин: следствие установило полную хронологию теракта в «Крокус Сити Холле»

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил 25 марта главе государства Владимиру Путину об установлении полной хронологии событий, произошедших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», передает пресс-служба Кремля. По его словам, продолжается активная работа по расследованию трагедии.

В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следствием установлена полная хронология произошедших событий, — подчеркнул глава СК.

Ранее Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 139 человек. Он добавил, что первоначальные результаты расследования указывают на продуманность атаки. Кроме того, Министерство здравоохранения Московской области вечером 25 марта обнародовало обновленный список пострадавших при террористической атаке на концертный зал в Красногорске. В перечне 119 человек.

Путин в ходе совещания заявил, что России известно, что исполнителями теракта были радикальные исламисты, но Москву интересует, кто был заказчиком. США изо всех сил пытаются убедить своих сателлитов и другие страны в том, что в российской трагедии не было украинского следа, обратил внимание глава государства.