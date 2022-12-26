Барнаульский суд не стал переводить журналистку Марию Пономаренко в СИЗО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ленинский районный суд Барнаула отклонил ходатайство ФСИН и отказался переводить обратно в СИЗО журналистку RusNews Марию Пономаренко, сообщает «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) со ссылкой на адвоката Дмитрия Шитова. Журналистку обвиняют в распространении фейков об использовании ВС РФ.

Причиной возбуждения уголовного дела стала публикация в Instagram (деятельность соцсети в России запрещена).

21 декабря ФСИН потребовала перевести Пономаренко из-под домашнего ареста обратно в СИЗО, так как обвиняемой пришла посылка, которую забрала не она сама, а ее дочь.

Журналистку задержали в апреле в Петербурге, после чего этапировали в СИЗО-1 Алтайского края. Как заявила сама Мария содержание в изоляторе сказалось на ее психическом состоянии — она пыталась покончить с собой. При этом Алтайский краевой суд оставил журналистку RusNews Марию Пономаренко в СИЗО.

Ранее в Якутии ученика 11-го класса отправили в СИЗО по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма». По данным издания, уголовное дело на школьника завели из-за размещенного им в ноябре в Telegram-чате видео расстрела школьников в 1999 году в США. Это видео подросток прокомментировал словами «Можем повторить».