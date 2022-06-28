Банки смогут отказывать в переводе денег за рубеж по исполнительным листам

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Минюст представил доработанные поправки к выводу денег за рубеж по исполнительным листам. Новый механизм усиливает требования к взыскателям и смягчает условия работы с исполнительными листами для банков, пишет РБК.

Поправки касаются закона «Об исполнительном производстве». Согласно документу, перевод денег предлагается ограничить российской юрисдикцией. Если же речь идёт о возврате бюджетных денег, то компания может указать реквизиты своего казначейского счёта для получения возмещения по решению суда. Банки также могут возвращать исполнительные листы, предписывающие перевести деньги за рубеж, без исполнения.

Кредитным организациям предлагается предоставить право отказывать в переводе денег на основании антиотмывочных норм, если у банков, например, возникнут подозрения, что транзакция предназначена для легализации преступных доходов. Информация об отказах будет передаваться судебным приставам.

С момента вступления поправок банки должны будут приостановить операции с уже имеющимися исполнительными документами, если по ним предусматривается перевод денег за рубеж. В пояснительной записке к проекту говорится, что актуальность поправок обусловлена «колоссальными объёмами обналичивания» денег по сомнительным исполнительным документам.

Ранее Сбербанк и ВТБ, которые ранее оказались под западными санкциями, перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками. О доступности переводов в других валютах не уточняется.