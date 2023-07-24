Банки обяжут включать в стоимость кредита все платежи за допуслуги Путин подписал закон, обязывающий банки включать в стоимость кредита все платежи за допуслуги

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Российские банки и кредитные организации обяжут рассчитывать итоговую стоимость кредита с учетом всех платежей заемщика по обязательным дополнительным услугам. Соответствующий закон, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин. Это позволит гражданам понять реальную нагрузку, которую они берут на себя.

По новым правилам банк будет обязан включить в расчет полной стоимости кредита расходы на услуги кредитора, страхование, юридическое обслуживание и СМС-уведомления. Если кредитный договор предполагает два варианта процентных ставок в зависимости от определенных действий, банк должен будет рассчитать предельную стоимость и по минимальной, и по максимальной ставке.

Более того, соответствующую информацию будут указывать и в рекламе. При этом шрифт не должен быть мельче основного. Закон вступит в силу через полгода, а нормы, касающиеся рекламы, — уже через три месяца.

Ранее также сообщалось, что Путин подписал закон, обеспечивающий россиян правом на кредитные каникулы на постоянной основе. С 1 января 2024 года заемщики получат право потребовать от кредитора льготный период, продолжительность которого может составлять не более шести месяцев. При этом размер займа не должен превышать суммы, определенной правительством РФ. По действующему законодательству размер автокредита не может превышать 1,6 млн рублей, остальные займы — 450 тысяч рублей. Для кредитных карт установлен лимит в 150 тысяч рублей.