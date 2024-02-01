Банки могут обязать отслеживать россиян за рубежом «Известия»: банки могут обязать отслеживать клиентов-нерезидентов по геолокации

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Минфин предложил обязать российские банки отслеживать местоположение клиентов с помощью геолокации при использовании мобильных приложений и онлайн-банкинга, пишут «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства. При пользовании услугами из-за рубежа кредитные организации обяжут запрашивать дополнительную информацию о месте проживания.

Поправки планируют внести в положение, регулирующее установление налогового резидентства. Если запрашиваемые документы не будут предоставлены, банки смогут приостанавливать выполнение операций по счету или расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Проект предусматривает, что при подозрениях банки будут обязаны запрашивать у клиента сведения о возможном наличии зарубежных активов, рассказал вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, эту информацию будут передавать в ФНС. При этом уже сейчас банки отслеживают геолокацию для профилактики мошенничества.

В Минфине отметили, что пока никаких решений не принято, предложения предстоит обсудить с другими ведомствами и профессиональным сообществом. В Нацсовете финрынка отметили, что реализация такого требования может быть проблематичной, поскольку местоположение определяется смартфоном не всегда достоверно. Пользователи могут заходить в онлайн-банк через прокси-серверы или VPN либо с корпоративных устройств через единый IP-адрес.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал крупные банки не бояться санкций и активнее работать в новых регионах. По словам главы государства, «все уже случилось», поэтому кредитным организациям не нужно опасаться возможных ограничений.