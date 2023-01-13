Банки могут начать выплачивать компенсации жертвам мошенников Путин поручил разработать механизм выплаты банками компенсаций жертвам мошенников

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Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил правительству РФ и Банку России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты компенсаций клиентам, средства которых похитили мошенники. Для реализации инициативы может потребоваться внесение изменений в законодательство.

Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий, и при необходимости представить предложения по внесению соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации, — говорится в документе.

Ранее юрист Василий Воробьев заявил, что, став жертвой мошенников, нужно позвонить в банк и потребовать приостановки транзакций. По его словам, кредитные организации несут ответственность за неправомерное списание средств, и если вовремя сообщить об этом в банк, можно полностью вернуть потерянные деньги. В случае если сроки упущены, следует обращаться в полицию, посоветовал юрист.