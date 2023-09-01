Банки будут закрывать глаза на доходы IT-специалистов при одобрении ипотеки Кабмин упразднил зарплатный ценз для IT-специалистов при оформлении ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России упростило получение ипотечных займов IT-специалистам в возрасте до 36 лет. Как сообщили в пресс-службе кабмина, теперь при оформлении ипотеки не будут учитываться требования к уровню минимальной зарплаты. То есть банки будут закрывать глаза на доходы клиента, что значительно увеличит шанс одобрения.

IT-специалисты в возрасте до 36 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Решение позволит еще большему числу работников отрасли приобрести жилье на выгодных условиях, — сказано в сообщении.

По данным кабмина, прежде IT-специалисты, проживающие в городах-миллионниках, могли получить ипотечный заем при зарплате не менее 120 тысяч рублей. В Москве этот показатель достигал 150 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что после решения ЦБ поднять ключевую ставку крупнейшие российские банки начали пересматривать условия ипотечного кредитования. К примеру, Сбербанк решил поднять ставку на два процентных пункта. Аналогичное решение приняли в ВТБ. В Росбанке ставки выросли на 1,5 процентного пункта. Совкомбанк повысил процентные ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 1,41 процентного пункта.