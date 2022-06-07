Банк России начнет полноценно работать в Херсоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в скором времени начнет полноценную работу в Херсонской области, сообщил журналистам замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоуосов, передает ТАСС. В ближайшие полтора месяца в регионе появится возможность открыть счет в российской валюте.

Банк буквально на этой неделе полноценно приступает к своей работе. Украинские банки из-за связи, которую повредили украинские же военные, уже не будут работать на территории Херсонской области. <...> В ближайшее время, в течение месяца-полутора, люди уже смогут открыть счета и даже через интернет, — сказал Стремоуосов.

7 июня Стремоусов также сообщил, что на территории Херсонской области будет проведен референдум о вхождении региона в состав России. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти. Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» регион и Херсонская область осталась без власти.