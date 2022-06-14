«Бандеровская шваль»: Кадыров показал видеокадры работы разведчиков Кадыров опубликовал видеокадры работы разведчиков в Донбассе

Фото: Геннадий Дубовой/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеокадры, на которых показана работа разведчиков во главе с командиром полка ППСП УМВД России по Грозному ​Мусой Ахматовым. Они обследуют территорию Донбасса на наличие спрятавшихся украинских военных. Чеченский лидер подчеркнул, что «ни одна бандеровская шваль» не скроется от «зоркого глаза Мусы».

Командир полка ППСП УМВД России по городу Грозному Муса Ахматов вместе с боевыми товарищами очень тщательно проверяет каждый уголок, где, предположительно, может укрываться противник. Ни одна бандеровская и националистическая шваль не скроется от зоркого глаза Мусы, — написал Кадыров.

По словам чеченского лидера, работа разведчиков была сопряжена с высоким риском. Тем не менее их операция завершилась успешно и противник был обнаружен.

Противник обнаружен, теперь дело за штурмовыми отрядами и артиллерией. В скором времени на позициях укронацистов будет жарко, а мы, в свою очередь, отпразднуем еще одну победу, — добавил он.

Ранее Кадыров опубликовал видео с украинским националистом, который был ранен и попал в плен к чеченским бойцам в районе Ташковки. Он посоветовал «никогда не воевать с чеченцами».

Глава Чечни ранее призвал украинцев сопротивляться бандеровщине. Он сказал, что Киев не является врагом Москвы, имеет с ней общую историю, «потрепанную фашизмом», и общее будущее «без национализма».