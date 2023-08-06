«Бандера-отец»: в СФ высказались о трезубце на монументе «Родина-мать» Цеков осудил решение установить трезубец на монументе «Родина-мать» в Киеве

Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Решение установить трезубец вместо герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве перечеркивает изначальное значение мемориала, заявил в комментарии NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Политик осудил действия украинских властей, а также заметил, что в новом виде монумент следует назвать «Бандера-отец».

Если они хотят отталкиваться от их абсолютно неправильной правды, правды нацисткой Украины, тогда они должны назвать монумент «Бандера-отец». Это будет правильно, потому что в данном случае это уже не монумент Украины, а монумент Бандеры, трезубец является символом бандеризации Украины. Вот пусть так его и назовут, — сказал Цеков.

По его словам, происходящее вокруг монумента «Родина-мать» наглядно демонстрирует, что Украина идет дорогой забвения памяти своих предков и ненависти по отношению к России. При этом ведут ее идеологи нацизма, установившие контроль над республикой еще в 90-х годах.

И вот они движутся этим путем. Путь забвения памяти своих предков, прошлой истории, дружбы и общих корней с Россией привел Украину к никчемному государству. Это плачевное состояние не прекратится после сегодняшних решений в отношении монумента «Родина-мать». Состояние Украины будет ухудшаться от таких действий, — заключил сенатор.

Ранее решение киевских властей раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, установка украинского герба на монументе «Родина-мать» демонстрирует всю суть действующих властей республики.