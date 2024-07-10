«Банда войны»: Захарова раскритиковала одну страну за поставки F-16 Украине Захарова назвала США лидером «банды войны» на фоне поставок F-16 Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Отправка американских истребителей F-16 на Украину со стороны Соединенных Штатов говорит о том, что Вашингтон возглавляет банду войны, заявила представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит телеканал «Звезда». Таким образом дипломат прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена о начале поставок военных самолетов.

Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны, — уверена Захарова.

10 июля Блинкен заявил, что США и союзники «прямо сейчас» передают Украине истребители F-16 в рамках военной поддержки. Он пообещал, что военнослужащие ВСУ получат военные самолеты уже этим летом. По словам главы Госдепа, истребители поступят на Украину из Дании и Нидерландов.

Позднее политолог Сергей Марков заявил, что Киев рассчитывает перевернуть ситуацию в зоне боевых действий после получения F-16. По его словам, украинские власти надеются, что истребители позволят им сбивать российские самолеты, сбрасывающие авиационные бомбы на цели.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Украина может разместить F-16 в районе Тернополя или во Львовской области. Он напомнил, что для американских самолетов готовили несколько аэродромов, однако российская армия их уничтожила.