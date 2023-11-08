Балицкий заявил, что Россия освободит города-герои Одессу и Киев

Фото: МО РФ

Российские войска освободят Одессу и Киев, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на церемонии вручения «Мечей Победы» городам воинской славы Мариуполю и Мелитополю, прошедшей 8 ноября в Совете Федерации. Как пишет РИА Новости, он напомнил о большом вкладе города Мелитополя в победу в Великой Отечественной войне и отметил, что и сегодня российские бойцы освобождают свою землю.

Еще многие города Украины — той Украины, которую мы знаем — ждут освобождения. И ждут справедливого звания, потому что на Украине много было на тот момент городов, которые заслуживают этого: мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев. Это наши города, — сказал Балицкий.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять еще больше территорий в случае отказа урегулировать конфликт. В их числе, по его мнению, будет и Одесса. Он подчеркнул, что чем дольше Киев будет продолжать сопротивляться, тем больше рискует потерять в будущем, а Россия в конечном итоге достигнет своих целей.

О том, что российские войска могут взять Одессу, говорил и американский дипломат Час Фриман. По его словам, это случится, если конфликт продолжится. В таком случае, говорил он, Украина лишится доступа к Черному морю, и это погубит страну, которая и так несет огромные потери на поле боя.