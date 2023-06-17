Байдену поставили диагноз и пригласили на лечение в Крым Депутат ГД Шеремет пригласил Байдена подлечиться в Крыму

Фото: Julia Nikhinson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Депутат Госдумы Михаил Шеремет пригласил президента США Джо Байдена приехать на лечение в Крым. Парламентарий высказал мнение, что накопившаяся агрессия у американского лидера связана с хроническим недомоганием, которое «ярко отражается на экранах телевизоров», как бы это ни пытались скрыть пропагандисты, передает РИА Новости.

Байден может приехать в Крым, чтобы подлечиться. Здесь чистый воздух, современное медицинское оборудование и одни из лучших врачей в России, — сказал Шеремет.

Депутат напомнил, что президент Соединенных Штатов наделен большими полномочиями и имеет доступ к ядерному оружию. По словам члена нижней палаты парламента, весь мир заинтересован в том, чтобы Байден был в здравом уме, но окружение 80-летнего политика использует его «как марионетку», и поэтому «не дает ему подлечиться», чтобы он снова стал «здравомыслящим человеком».

Уверен, американцы будут нам за это только благодарны, — заверил Шеремет.

Ранее бывший врач экс-президента США Дональда Трампа Ронни Джексон сделал предположения, что Байден может страдать от психического расстройства, но в Белом доме скрывают правду о состоянии президента. Джексон рассказал, что несколько раз писал письма в администрацию Байдена с требованием, чтобы лидер страны прошел когнитивный тест и обнародовал результаты, но все обращения были проигнорированы.