«Байдена прогибают»: Захарова об угрозе Арестовича истерикой Захарова: Байдена заставляют передать Украине РСЗО

Мария Захарова / Фото Министерство иностранных дел России

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале высказалась относительно угрозы советника офиса президента Украины Алексея Арестовича истерикой из-за отказа главы США Джо Байдена поставлять Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО). По ее мнению, такие заявления делаются по указке самих Соединенных Штатов, чтобы «прогнуть» американского лидера. Дипломат напомнила недавнее высказывание экс-посла США в РФ Майкла Макфола, в котором он назвал решение Байдена ошибкой.

Система выстроена четко. Байдена прогибают свои же — группа неоконов демократической партии, используя киевских клоунов, — написала Захарова.

Ранее американские СМИ сообщили, что Байден не исключил возможность отправки РСЗО на территорию Украины. При этом уточняется, что речь не идет об отправке дальнобойных ракет, из-за опасений возможного удара по городам России со стороны ВСУ.

Позже советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил США «образцово-показательной истерикой», если правительство не передаст Киеву РСЗО. В свою очередь Макфол назвал ошибкой отказ Байдена от поставок Украине РСЗО. По его мнению, такое решение главы Соединенных Штатов «не подобает настоящему лидеру».