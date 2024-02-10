Байдена призвали дать интервью журналисту из России по примеру Путина Шеремет: у Байдена духу не хватит дать интервью журналисту из России

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Джо Байден

Президенту США Джо Байдену следует дать интервью российскому журналисту, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он отметил, что американскому лидеру следовало бы брать пример с российского коллеги Владимира Путина, однако у него «духу не хватит».

Байдену стоило бы взять пример общения с журналистами с президента России. Думаю, всем было бы интересно, чтобы президент США ответил в интервью на интересующие вопросы одного из российских журналистов в стенах Белого дома, — заявил Шеремет.

Он отметил, что глава Белого дома привык считать себя самым демократическим президентом, однако в действительности боится общаться с журналистами и другими людьми без подсказок на перфокартах. Однако встреча с корреспондентом из России могла бы дать еще один шанс всему миру понять логику действий Байдена, который разрушает сложившиеся устои и международные договоренности, считает депутат.

Шеремет также предположил, что президент в лице Байдена является «большим позором» для американских граждан. Парламентарий выразил готовность принести извинения всему народу США в случае его неправоты, однако констатировал внутреннюю уверенность, что у Байдена «кишка тонка» дать подобное интервью.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с главой Белого дома назвал смехотворным интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он добавил, что российский лидер «всегда говорит много лжи» о причине конфликта с Украиной.