Путин не поздравил Байдена с новогодними праздниками

Фото: White House/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джо Байден

Президента США Джо Байдена нет в списке лидеров, получивших поздравления c Рождеством и наступающим Новым годом от российского лидера Владимира Путина, следует из сообщения, опубликованного на сайте Кремля. В прошлом году российский лидер поздравил главу Белого дома, указав в письме, что США и Россия могут и должны конструктивно взаимодействовать, вместе прилагая усилия перед лицом многочисленных вызовов и угроз, с которыми сталкивается человечество.

Путин направил поздравления лидерам Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, а также Турции.

В поздравительном письме лидеру Сербии Александру Вучичу Путин отметил, что отношения Москвы и Белграда в этом году продолжали развиваться на принципах стратегического партнерства.

Рассчитываю, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее наращивание конструктивного и многопланового двустороннего сотрудничества на благо братских народов России и Сербии, — следует из текста письма.

В письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву российский лидер указал, что отношения Москвы и Баку вышли на новый уровень взаимодействия. Кроме того, Путин отметил рекордные темпы роста двустороннего товарооборота.

Президент РФ также поздравил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, бывших президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывшего канцелера ФРГ Герхарда Шредера.

Ранее Путин поздравил своего бразильского коллегу Луиса Инасио Лулу да Силву с победой на президентских выборах и пожелал ему успехов в новой должности. Также стороны обсудили сотрудничество двух стран на мировой арене, в том числе и в рамках БРИКС.