Бабурин объяснил высокую явку на выборах за границей Бабурин: высокая явка на зарубежных участках связана с консолидацией россиян

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Очередь на голосование в Бангкоке

Снявший свою кандидатуру с выборов президента председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин подтвердил NEWS.ru, что на зарубежных участках для голосования была высокая явка. Он связал ее с консолидацией народа вокруг действующего президента.

Я это могу подтвердить, потому что у меня много друзей в разных странах. И они все стояли в очередях там, где можно было проголосовать на выборах в России. Явка очень большая. Когда идет всемирный цивилизационный кризис, <...> консолидация неизбежна, — предположил политик.

В том числе так он объяснил свое решение не участвовать в выборах. По его словам, он не хотел «инсценировать альтернативы».

При этом политик отметил, что ему не нравится нововведение в виде дистанционного электронного голосования. Он отметил, что все его сыновья проголосовали с помощью ДЭГ. Бабурин считает, что такой вариант превращает избирателя в «придаток кресла».

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщала, что уровень DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования в ходе выборов президента России стал беспрецедентным. По ее мнению, атаки организованы странами Запада.