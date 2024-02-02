Депутаты передумали призывать мигрантов вплоть до 50 лет Журавлев: авторы отозвали подписи с проекта о призыве получивших гражданство РФ

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Авторы инициативы о повышении до 50 лет призывного возраста для мужчин, получивших российское гражданство, отозвали свои подписи, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, которые приводит РИА Новости, в законопроект будут включены правки.

Нам остается закон на проработку и включения поправок, которые хотят внести коллеги. <...> Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, — сказал Журавлев.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея повышения призывного возраста для получивших гражданство России мигрантов не проработана должным образом. До этого председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что подобные законопроекты требуют серьезного подхода. Он подчеркнул, что инициатива должна быть согласована с Министерством обороны и федеральными органами исполнительной власти.

В России с 1 января 2024 года вступил в силу закон о повышении верхней границы призывного возраста для срочной службы в вооруженных силах до 30 лет. Нижняя граница по-прежнему остается на уровне 18 лет. Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов ранее объяснял, что граждане страны, которым 27 лет исполнилось до конца 2023 года, зачисляются в запас и не подпадают под призыв 2024 года.