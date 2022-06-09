«Авторитетом не мешать»: Миронов объяснил, почему сидел в машине после ДТП Миронов объяснил, что решил «не мешать» работе ГИБДД после ДТП со своим участием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов рассказал о том, почему не вышел из машины после произошедшего накануне ДТП, в котором пострадал курьер.

Видеозапись заявления Миронова опубликовал Telegram-канал Shot: по его словам, он не хотел мешать работе ГИБДД, представителей которой сам и вызвал.

Я не выходил из машины, в том числе для того, чтобы сотрудники ГИБДД объективно провели все необходимые замеры. Условно говоря, чтобы своим авторитетом не мешать нормальной работе ГИБДД, — подчеркнул Миронов.

Также политик рассказал, что с утра навестил пострадавшего, попавшего в больницу с переломом ноги, и поговорил с его врачами. Он уточнил, что в ближайшие дни пострадавшему будет сделана высокотехнологичная операция.

Инцидент произошел 8 июня в Москве на Сретенке. Корейский седан Hyundai Genesis сбил курьера, который переезжал пешеходный переход на электровелосипеде. На место происшествия прибыли медики, которые оказали пострадавшему помощь и отвезли его в больницу.

Позже Миронов подтвердил, что находился в служебном автомобиле, когда произошёл наезд на курьера-велосипедиста. По его словам, он не видел момента ДТП, поскольку работал с документами. Депутат добавил, что сразу попросил вызвать скорую помощь и Госавтоинспекцию.