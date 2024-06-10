Австрийского журналиста лишили аккредитации и «выгнали» из России МИД РФ: Москва отозвала аккредитацию у журналиста австрийского «ОРФ»

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Журналиста московского бюро Австрийского радио и телевидения «ОРФ» Марию Книпс-Виттинг лишили аккредитации в ответ на действия Вены, сообщила пресс-служба МИД РФ. Сотруднику СМИ предписали покинуть территорию России, уточнили в ведомстве.

Приняты зеркальные меры к журналисту московского бюро Австрийского радио и телевидения («ОРФ») Марии Книпс-Виттинг. 10 июня ей предписано сдать аккредитационные удостоверения и в ближайшее время выехать с территории России. В случае если официальная Вена продолжит практику дискриминации российских журналистов, то соответствующая реакция последует незамедлительно, — следует из текста заявления.

В то же время представители МИД РФ не исключили возможность аккредитации новых журналистов «ОРФ». Однако такие шаги будут предприняты при условии обеспечения правительством Австрии условий для работы сотрудников российских медиа.

Решение о лишении аккредитации инициировали после аналогичных действий со стороны Вены. 30 апреля корреспонденту ТАСС Ивану Попову запретили работать в европейской стране и обязали покинуть ее территорию.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что страны Запада строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом. По ее словам, представителям России не давали визы, пролетные документы, аккредитации, угрожали не заправлять самолеты, не давали посадки или даже возможности пролетать в воздушном пространстве.